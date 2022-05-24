據報導，白宮國安顧問蘇利文22日告訴媒體，台灣未納入印太經濟架構（IPEF），但強調美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係，行政院政務委員鄧振中受訪時則表示，美方即將宣布的印太經濟架構沒有理由把台灣排除在外，「總是會找出方法容納台灣」，只是看用什麼方式安排，不必太過擔心。對此，新黨台北市議員侯漢廷列舉出許多蔡政府最後跳票的宣傳，砲轟：「民進黨騙台灣人夠夠！」。

侯漢廷昨（23日）在臉書發文，列舉出了民進黨許多跳票宣傳：2020年，民進黨：開放萊豬就有台美BTA甚至FTA，2021年拜登上台，宣布不與任何國家地區簽雙邊貿易協議；2021年民進黨稱：開放萊豬就有CPTPP、能加入印太經濟框架，2022年2月，CPTPP未納入台灣，5月，印太經濟框架未納入台灣。

侯漢廷嘲諷經濟部長王美花只能繼續內宣，「說要研議新做法，我看是研究什麼新騙術吧？」，也痛批蔡政府「成天拿美國議題欺騙台灣人、吹牛唬爛！」。他更指2021年公投前，民進黨曾和進口商開記者會，說「不進口美豬內臟！」，但公投通過後，依今年至5月20日統計資料，台灣總共進口了515噸的美國豬肉，包含大腸頭、肝𦟪、豬腸衣等內臟（據食藥署「豬肉儀表板」資料，今年截至5月20日進口之515噸美國豬肉中，其中280噸為：豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等豬其他可食部位），他狠酸，「美豬的內臟來了！民進黨的承諾，真的如宣稱的台美關係一樣，『堅若磐石』！」。