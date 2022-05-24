「小虎隊」成員陳志朋20日被合作14年的經紀人威廉踢爆長期欠傭金，但陳志朋透過助理發5點聲明澄清，表示雙方是口頭合約、固定薪酬，沒欠佣金。威廉今（23日）二度發聲明反擊，揭發陳志朋「不規範操作」，並強調傭金本來就該付，意外曝光陳志朋的表演價碼和身家。

威廉今（23日）發二次聲明書，解釋為什麼會指控陳志朋積欠傭金，他透露自己於2012年以個人名義為陳志朋成立工作室，主要接洽商業合作，「但由於陳志朋（陳宏翔）先生的個人不規範行為，導致工作室代表藝人簽訂演藝合同後，合作方所支付的費用都付給了陳志朋（陳宏翔）先生個人以及他指定的個人帳戶。」

威廉更指出，他和陳志朋個人名義簽定的商演酬勞，全部都進到陳志朋的個人帳戶，並沒有依照一般流程匯至工作室公帳，以便合理分配各種費用，包括經紀人的佣金，這種方式還成為陳志朋規避法律責任的防火牆，暗指有違法之嫌，「也正因如此，才造成了我多次要求其支付給我經紀人的提成傭金，他均不理會。實屬無奈，我方才被迫解約。」威廉表示陳志朋每月確實有支付他微薄的薪資，但跟這14年來經紀人的提成傭金完全不成正比。

威廉接著說，14年前剛成為陳志朋的經紀人時，對方基本上已淡出演藝圈，所以各式的費用都得精打細算，他默默幫助陳志朋接工作，商演的價碼從最初的一場5萬元人民幣（約22萬元台幣）漲到一場30萬人民幣（約135萬元台幣），讓陳志朋「在內地一線城市及台中市都置辦了多處產業，均價值不菲」，威廉自認對陳志朋14年來的付出問心無愧，並向對方喊話已發出律師函，希望能有實際的行動來解決問題。

威廉二度指控陳志朋欠傭金。（圖／微博＠威廉）

威廉二度指控陳志朋欠傭金。（圖／微博＠威廉）