網紅連千毅與勾惡近期掀起的「NFT之亂」，讓更多對區塊鏈與加密貨幣不熟悉的年輕族群，也開始投入NFT的熱潮趨勢中！只不過，加密貨幣也常被詐騙集團當作幌子，用來當作違法吸金的話術，一般民眾不可不慎。

尤其NFT主管機關不明，監管措施與法律都正在研擬中，如果NFT專案發行方心懷不軌，也沒有長期發展路徑與實際賦能做法，投資人都必須小心注意。

「NFT正夯，但很多人其實不太知道自己到底從NFT買到什麽，有些人以為買到了數位藝術品的所有權，事實上，九成的NFT是買到數位資產的冠名權，這兩者在法律概念上有非常大的落差！」恆業法律事務所金融科技律師暨奧果區塊（Argo）顧問創辦人林紘宇指出，所謂數位資産冠名權，要特別注意該商品的IP授權條款，好比購買名畫的邏輯，如果買下《蒙娜麗莎的微笑》，不代表買到這個畫作本身的著作權，因為畫作本身的權利跟著作權是分開的，因此購買者要確認是否取得畫作本身的著作財産授權。

投資人常有的另一大疑惑是，NFT究竟是「數位商品」還是「金融商品」？STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉認為， NFT一開始呈現的樣貌，一定是數位商品，但未來終究會朝向「類金融商品」的方向演進！因為NFT已經開始有投資、抵押、孳息等金融行為，這是NFT未來發展趨勢中，不可避免的道路，如此也才能呈現數位世界商品功能的多元性。

「2021年是NFT爆發的一年，而它不僅解決數位資產所有權問題，更是一把打開元宇宙的關鍵鑰匙，我期待NFT能在2022年為我們創造驚艷的未來！」全國商業總會區塊鏈應用發展研究所所長孫大千指出，現在有許多頭像式NFT發行者都在努力進行轉型，為的就是幫NFT賦能，維持並確保其存在的價值，「NFT從數位收藏品、賦能，再到遊戲化，NFT將在最後開啟元宇宙的大門！」

林紘宇認為，過去IP商業模式玩法已經難有創新，但是有NFT加入之後，將帶來全新的商業模式。舉例來說，偶像未來發行專輯除了用NFT作為音樂的載體，甚至偶像本身的IP也能與他本人做區隔，想像在元宇宙世界內，偶像IP數位化，等於讓粉絲可以喜歡真人的偶像，也能支持另一個數位版的偶像。

為了探討台灣區塊鏈與NFT產業發展方向，台南區塊鏈產業國際博覽會（TAINAN BLOCKCHAIN INTERNATIONAL

FAIR），將在6月24至25日於台南遠東香格里拉酒店（台南市東區大學路西段89號）舉辦！由全國商業總會擔任指導單位，台灣區塊鏈大聯盟、KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦，協辦單位包括成功大學、中信金融管理學院、長榮大學、財團法人商業發展研究院、台灣金融科技協會、台北市電腦公會、台灣區塊鏈大學聯盟、台灣區塊鏈愛好者協會、TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會。

已確認與會的海內外產官學研領袖，包括賴清德副總統、行政院政務委員郭耀煌、台灣區塊鏈大聯盟總召集人暨中信金融管理學院講座教授陳美伶、全國商業總會理事長許舒博、財團法人商業發展研究院董事長許添財、理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、成功大學校長蘇慧貞、中信金融管理學院校長施光訓、長榮大學校長李泳龍、VIVEPORT總經理暨HTC

VIVE內容暨平台總裁林俊吳、全國商業總會區塊鏈應用發展研究所所長孫大千、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、理律法律事務所初級合夥人熊全迪、恆業法律事務所金融科技律師暨奧果區塊（Argo）顧問創辦人林紘宇、台灣大學資訊工程學系暨資訊網路與多媒體研究所副教授廖世偉、台灣大學法律系副教授楊岳平、台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫、華碩雲端總經理吳漢章、台灣金融科技股份公司董事長王可言、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、穀神星資本創辦人陳儀雪、銘傳大學金融科技學院專任副教授兼主任暨消基會金融保險委員會召集人林盟翔、CoolBitX庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁、元素騎士Online

-Meta World-運營公司Metap Inc.執行長關劭驊，都已確認共襄盛舉。持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考活動報名官網：https://www.accupass.com/event/2204060409111849312854