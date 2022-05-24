曾13度高舉法國網球公開賽火槍手冠軍金盃的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），在他最愛的紅土大滿貫有個好的開始，首輪6比2、6比2、6比2擊退澳洲湯普森（Jordan Thompson），拿到生涯四大公開賽第299勝。

納達爾第二輪對手也已經出爐，是法國地主外卡選手穆特（Corentin Moutet），只要獲勝就可加入三大天王另外兩位費德勒（Roger Federer）、喬柯維奇（Novak Djokovic）已經入列的四大賽300勝俱樂部。

在與湯普森這場較量，納達爾破了對手7個發球局，招牌的強力正手拍上旋球也施展得相當流暢，雖然第二盤納達爾遇到一些小困難，被破了一個發球局，但納達爾也只失手這一局，很快又回到掌握比賽的狀況。

納達爾展現在底線的主宰力，全場比賽打出27記致勝球，比湯普森多了14個，甚至網前攻勢也拿到12分，逼的對手頻頻發生失誤，直落三收下勝利，朝個人本季第2座、生涯第22座四大賽冠軍前進中。