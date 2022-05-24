大陸女星湯唯主演《分手的決心》入圍第75屆坎城影展「正式競賽單元」，台灣時間23日晚舉行世界首映，湯唯一襲仙氣長裙、胸前大開深V，優雅又不失性感地與該片導演朴贊郁及男主角朴海日踏上紅毯，瞬間殺光攝影師底片。這次扮演蛇蠍美人，她在採訪時說「這對我來說是個很棒的角色，跟朴贊郁導演之前作品中的女主角有很大不同，我非常喜歡」，並表示很開心自己再次來到坎城，希望全世界的觀眾都能在戲院看到這部電影。

身為坎城影展得獎常客的朴贊郁導演，繼《原罪犯》、《蝙蝠：血色情慾》、《下女的誘惑》後，第4度叩關坎城，也是他時隔6年再次入圍正式競賽單元，有望奪下最高榮譽金棕櫚獎，首映。湯唯同樣是第4度與坎城結緣，2008年先是獲頒「蕭邦最具潛質演員獎」；2011年主演陳可辛執導《武俠》曾入圍午夜展映單元；2018年主演《地球最後的夜晚》又入圍一種關注單元，不過這次是她首度入圍正式競賽單元，不少外媒和影評人都認為該角色幾乎是為她量身打造，有機會抱回今年坎城影后寶座。

湯唯因和玄彬主演《晚秋》與韓國導演金泰勇相識，之後2人相戀並在2014年結婚，女兒Summer目前6歲，《分手的決心》是湯唯演出的第2部韓片，她超標準的韓文發音，在預告片釋出後驚艷全網，連導演朴贊郁都大讚：「說得比我還要好。」更登上微博熱搜榜冠軍，不過其實身為韓國媳婦的她，曾在訪問中透露並未為了老公特地學韓文，當然也沒強迫對方學中文，因為她認為學語言要有一個契機，這次的角色設定是個偷渡移民到韓國的大陸女子，有大量韓文台詞，她也因此練得一口流利韓文。

朴贊郁擅長以極端的仇恨和恐怖，深掘人性的慾念與黑暗，多部作品中都有令人嘆為觀止的大尺度情慾戲，但《分手的決心》中卻完全沒有床戲畫面，朴贊郁受訪時表示「比起性慾那面，更想著重在複雜的情感面上，即使沒有性愛場面，也能夠感受到2人之間流動的情慾」，並透露這次主要想拍一部警匪片，但同時也想要拍愛情電影，「警察在辦案的過程漸漸與嫌犯產生情愫」。而該片播畢後獲得全場起立鼓掌長達8分鐘，朴贊郁謙虛表示「謝謝大家給予這部冗長又老派的電影給予歡呼」。另外，日前帶著導演處女作《Hunt》到坎城參展的李政宰也受邀出席該片首映會，他表示看完後有非常深刻的感觸。

該片描述一起男子從山頂墜落身亡的意外，讓刑警海俊（朴海日 飾）遇見死者妻子宋瑞萊（湯唯飾）。面對丈夫的死沒有特別情緒的瑞萊，不同於一般的死者家屬，這讓警方開始對她產生懷疑。海俊在調查瑞萊案發當天的不在場證明、訊問以及跟監埋伏的過程中，他發現自己愈來愈在意她。另一方面，令人難以捉摸的瑞萊，即使知道海俊對自己抱持疑心，仍毫不猶豫地面對他。隱藏真心的嫌犯，以及對嫌犯同時產生疑心和關心的刑警，他們最後的決心究竟是……？將於7月22日在台上映。