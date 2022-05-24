在投資人斟酌今年空頭趨勢是否已收斂的情況下，隨著美國可能調降進口中國商品的關稅，美股今天穩健收高。

道瓊工業指數飆漲618.34點或1.98%，以31880.24點作收。

標準普爾指數攀升72.89點或1.86%，收在3973.75點。

科技股那斯達克指數勁揚180.65點或1.59%，收11535.27點。

費城半導體指數漲15.78點或0.55%，收2898.43點。（譯者：張佑之）1110524