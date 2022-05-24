女星賈永婕去年號召企業、演藝圈好友捐贈醫療物資、愛心餐，被網友封為「防疫女神」，隨著近來台灣疫情嚴峻，不僅連日確診數都萬人起跳，確診年齡甚至燒至學齡下孩童，讓她再次跳出來積極幫助各大醫院，昨（23）日深夜發文透露雙和醫院有小嬰兒要插管，得需要「嬰兒影像插管器」，好在朋友相助，才能將救命機器送上。

賈永婕昨（23）在臉書發文，她表示接到雙和醫院院長親自來電，對方透露由於有小嬰兒情況危急必須插管急救，得急需一台嬰兒影像插管器，加上小嬰兒氣管很窄小，必須快速準確的插入急救，因此有影像真的很重要，才不至於造成無謂傷害，好在自己的友人得知狀況後，二話不說買單贊助，才能緊急將救命機器送上，也讓她祈禱希望手術能一切平安。

對於賈永婕的善舉，網友紛紛留言大讚：「唉!走公文太慢了，聞聲救命的女神啊」、「感謝妳們的即刻救援」、「謝謝女神無私的付出，身為家長的我，非常敬佩妳」、「謝謝妳，真的謝謝妳！制度公文流程.....真的趕不上救一條生命」、「還好有妳帶領著為社會貢獻這麼多，感恩有您」、「謝謝你這麼賣命的付出，這個社會有妳這麼善良的人值得驕傲，感恩的心」。

賈永婕日前收到求救訊息，對方是苗栗教養院執行長，由於院中有20位孩子確診，加上數字不斷攀升，快篩試劑也不足，而且所在地區資源貧瘠，因此請求幫助，賈永婕得知自己忙不過來，便將訊息傳到閨密群組，沒想到閨密們立刻下訂物資，短短一天時間就送到苗栗教養院，讓她不禁大讚「太帥了」。