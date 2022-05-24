本土疫情不斷升溫，不少兒童確診，至今已出現16例重症個案，其中有6人腦炎且已5死，讓家長們超擔心，許多兒科醫師也大呼這樣的狀況不尋常。對此《中時新聞網》整理出兒童染疫常見的症狀、重症前兆及哪些時候應立刻就醫等，常見的8個問題供民眾參考。

一、兒童確診常見症狀？

兒童染疫後常見的症狀為發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞與喉嚨不適。

二、兒童染疫容易重症？

相較於青壯年或長者來說，兒童重症的比例比較低，但不是完全沒有。

三、兒童腦炎重症前兆？

兒童重症的前兆分別是體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐及步態不穩，若有上述的8症狀最好盡快就醫評估。

兒童染疫後重症前兆8症狀。（圖／指揮中心提供）

四、有哪些症狀應就醫？

兒童染疫後出現抽搐、意識不佳、呼吸困難與胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%，以及肢體冰泠合併皮膚斑駁或冒冷汗，當出現這6個症狀時應立刻叫救護車或家屬自行送醫。

五、發燒就必須要送醫？

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，發燒是人體對感染的保護機制，並非發燒就等於是重症，還要觀察孩子的意識狀態，因為人體體溫調節系統一般會踩煞車，但若燒到41度以上代表體溫調節失效，狀況就很危急，需立即送醫。

六、如何防止兒童重症？

目前來看，5至12歲小孩打疫苗利大於弊。研究顯示，兒童打疫苗後重症及住院率都較低，也不會出現多系統發炎的症狀。

七、居家照護準備啥藥？

居家照護兒童可先準備退燒藥、咳嗽藥水、鼻涕藥水與止吐止瀉藥。其中退燒藥的部分，安佳熱（Anti-phen tablet）的退燒效果較溫和、依普芬（Ibuprofen）的退燒效果較強，但效果最強的還是退燒塞劑。

八、兒童居家照護原則？

新冠病童居家照護原則有三，每4小時定時量體溫，並注意孩子心跳與呼吸的速度；沒有發燒時，水量應充足，且要營養均衡與按時服藥；如果孩子發燒了，需適時適量的給退燒藥，並少量多次補充水份。若有預期外的症狀出現，應立刻就醫。