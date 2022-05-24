0905: 美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，隨著俄烏戰爭拖延，俄羅斯似乎在加緊竊取烏克蘭的糧食。

Russian forces shell the center of Lyman, Donetsk oblast, reportedly with a TOS-1 pic.twitter.com/SwavXez0hz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 23, 2022

據CNN新聞網報導，從克里米亞（Crimea）塞凡堡（Sevastopol）港拍攝的衛星照顯示，兩艘掛有俄羅斯國旗的散裝貨輪停泊在港內，據說在裝載從烏克蘭竊取的糧食。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄羅斯，在「蠶食鯨吞」烏克蘭糧食，並想要加以出售。這些在5月19—21日之間拍攝的衛星影像顯示，兩艘散裝貨輪停靠在糧倉旁，由輸送帶將糧食運送上貨輪。據船舶追蹤網MarineTraffic.com的數據顯示，它們都已離港，其中1艘據說是航向貝魯特，而另一艘仍在黑海。

0822:頓巴斯激戰 俄炸鐵路平民1死

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）表示會考慮是否有必要與西方重新建立關係，但會專注於與中國大陸發展關係。（資料照／美聯社、俄羅斯外交部提供）

CNN報導，頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄軍朝利曼（Lyman）發起進攻，他說:「利曼正在激戰，過去12小時內平民1死4傷。」另外其他幾個城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）、斯維亞托戈爾斯克（Sviatohorsk）、巴克馬特（Bakhmut）、索萊達鎮（Soledar）都持續遭遇猛烈砲擊，俄軍試圖多點突破。

另外在第聶伯羅市（Dnipro）地區，州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示俄羅斯用飛彈炸毀當地鐵路設施，巴甫洛格勒（Pavlohrad）、希奈尼科夫（Synelnykiv）的鐵軌遭到嚴重破壞，不知何時可以恢復運行，此舉明顯是俄軍為了中斷烏軍後勤補給。

0740:恢復與西方關係？俄外長：再考慮 專注與陸貿易

「半島電視台」報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）表示會考慮與西方重新建立關係的提議，以及考慮是否有必要，但會專注於與中國大陸發展關係。

根據俄羅斯外交部官網的文字稿，拉夫羅夫在一場演講中表示：「如果他們（西方）提出有關於恢復關係的提議，我們會認真考慮是否需要。」

他說：「如今西方已採取獨裁者的立場，我們與中國的經濟關係會增長得更快。」