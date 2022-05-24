白襪游擊手提姆安德森。（美聯社資料照）

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）禍從口出，24日遭到大聯盟下令禁賽1場與罰款（數字未公開），因為他對白襪游擊手提姆安德森（Tim Anderson）開了一個失禮的玩笑。大聯盟副總裁聲明指出：「無論唐納森的動機為何，他對安德森的評論是不敬且缺乏判斷的，特別是考量到他們先前的互動。此外唐納森的言詞也是造成兩隊板凳清空對峙的原因之一。」

Benches cleared in the Bronx!!! pic.twitter.com/sNNfq8zvQw — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) May 21, 2022

提姆安德森是黑人，唐納森在球場上戲稱安德森為「Jackie」，也就是大聯盟史上首位黑人球星傑奇羅賓森（Jackie Robinson）的名字。根據唐納森所說，這是因為安德森先前在訪談時自許成為「當代傑奇羅賓森」。然而唐納森跟安德森並不熟，這種玩笑話「傑奇你好嗎（What's up, Jackie?）」很可能傷到對方。

安德森批評唐納森欠缺尊重，白襪捕手葛蘭鐸（Yasmani Grandal ）指出「棒球曾有一個年代充滿歧視言語，但現在這種行為不該被容忍。」葛蘭鐸為了維護隊友安德森，在唐納森上場打擊時跟他互嗆，導致雙方爆發板凳清空的衝突。

「傳奇42號」傑奇羅賓森1945年登上大聯盟，他雖是有名的強打者，不過他至今受到紀念主要是因為打破黑白種族藩籬。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也說，傑奇羅賓森是民權鬥士，拿他的名號來開玩笑是很敏感的。唐納森不服判決，準備提出上訴，要等程序結束才能實行禁賽。