今(24日)凌晨1時許，新北市三峽區大觀路發生一起砍人案。1名92歲的陳姓老翁，因懷疑外籍看護要下毒傷害他，持菜刀將人砍傷，2人在家中發生衝突，看護被老翁的菜刀揮到導致頭部受傷，而在扭打過程中，老翁也因不明原因傷到頭部，2人送醫後均無大礙，警方依殺人未遂案將老翁送辦。

92歲翁疑看護下毒謀害，持菜刀將看護砍傷。（影／民眾提供）

陳姓老翁因為不滿妻子的外籍看護，竟持菜刀將人砍傷，造成看護頭部受傷。而老翁也因不明原因頭部受傷，警方獲報到場後，將2人送往三峽區恩主公醫院急救。

據了解外籍看護是照顧老翁患有慢性病行動不便的妻子，而老翁與妻子及看護3人同住，老翁家屬表示，老翁因年紀大，患有失智症、腸胃、高血壓等慢性疾病，且常常未按時服用治療藥物，老翁每次只要腸胃不適時就會責怪看護，懷疑對方要下毒殺害他，還要求子女辭退外傭。

家屬考量看護平時皆能妥善照顧母親，故並未按父親之意辭退外傭，導致老翁不滿，持菜刀將看護砍傷，2人拉扯過程中老翁因自行摔倒而受傷，送醫急救後並無大礙，雖看護並未對老翁提起告訴，但警方還是依殺人未遂移送新北地檢偵辦。