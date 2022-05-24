國民黨桃園市長之亂，讓黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、被提名人張善政三人出面致歉，卻仍餘波蕩漾。臉書粉絲專頁「工程師看政治」認為，從過往紀錄來看，張善政確實可能不工心計、直來直往，因而疏忽政治「眉角」，但朱不可能這麼單純，只有朱知道自己在想什麼；從陰謀論來看，張與羅智強的政治生命恐因這場紛爭終結。

長期關注政治話題、發表相關文章並在網路有一定知名度的臉書粉絲專頁「工程師看政治」，22日發文表示，桃園巿長人選事件，張善政、黃健庭出來道歉了，雖是亡羊補牢，但還是覺得很意外。畢竟在業界做事，都知道人事問題很敏感，資源、位置、工作內容都要先談好，每個人都要覺得自己受尊重、工作內容有意義，團隊才能往前走下去，通常職位愈高，溝通的工作就愈重要。

粉專質疑，張善政的資歷那麼漂亮，總經理、董事長、行政院長都做過，實在很難理解，這次怎麼會犯這種錯？張難道會認為只要朱立倫一聲令下，大家就會放下自我，乖乖聽話輔選嗎？粉專推測，看過往的紀錄，張並不是壞人，他確實想做事、不工於心計，有工程師直來直往的個性，他可能是覺得參選桃園的機會難得，這次不接下以後也難有機會，滿腔抱負與能力就沒機會施展。

對此，粉專直言，張善政或許只是沒想太多就行動，但朱立倫不可能單純到這種程度，朱在這個時候，用這種方式，把張推到火線上，他是在延續張的政治生涯，還是正好相反，讓張提前報銷，再也沒有機會選贏？粉專更指出，這可能有點陰謀論，但只有朱知道自己在想什麼，「希望張與羅的政治生命，不要因這場紛爭而終結」，否則不只是桃園的一個職位，藍營還會有更大的政治損失。