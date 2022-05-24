梅雨滯留鋒雨彈來了，氣象專家吳德榮表示，今起到周六西南季風增強，加強滯留鋒結構，進入梅雨旺盛期，注意中小尺度對流帶來的劇烈天氣及致災性降雨，而降雨熱區也曝光，氣象局表示，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日起至周六（24至28日）西南季風逐漸增強，加強滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，中小尺度對流系統發展頻繁，影響範圍擴大，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等，以及累積的致災性降雨。

今日各地轉有局部陣雨或雷雨，北部氣溫20至26度，中部22至30度，南部22至31度，東部22至30度。明至周六（25至28日）無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼，約22至24度。

氣象局表示，今天到周五（24至27日）尤其是西半部及東北部短暫陣雨或雷雨的範圍會比較廣泛一些，其他地區也有局部陣雨或雷雨，下午暖濕西南風搭配太陽加熱作用，中部以北及各地山區有局部大雨。

吳德榮表示，周日至下周二（29至31日）滯留鋒北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面中南部易有對流發展，仍有較大雨勢；背風面北部、東半部則晴朗、炎熱如夏，午後有局部短暫陣雨的機率。