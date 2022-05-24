男星徐哲緯本月15日確診新冠肺炎，隨即取消工作並開始隔離生活，積極調養身體並用藥7天後，快篩結果才終於恢復陰性，如今解隔出關，他分享這段確診歷程，表示其兩天其實沒有太明顯的症狀，不料第三天開始情況突然惡化，會半夜被喉嚨痛醒，甚至味覺鈍到嚐不出味道，讓他不禁陷入沮喪情緒中。

徐哲緯在臉書po文，最初是感覺喉嚨卡卡、怪怪的，果真快篩陽，因此到醫院做PCR檢測，確定新冠確診，前2天只覺喉嚨癢、少量流鼻水，甚至僅微發熱在發燒邊緣，症狀不太明顯，沒想到第3天被病毒大反撲，咳嗽加喉嚨痛，「那種痛很像你不小心被魚刺梗(鯁)在喉嚨，但是大概是像20根魚刺梗(鯁)住的痛」。

徐哲緯坦言多次在半夜被喉嚨痛醒，甚至味覺變得遲鈍，嚐不太出食物的味道，也因此他到了確診第4天，心情變得很沮喪，只能逼自己多少吃點東西，努力地服用拿到的西藥跟清冠一號，才逐漸覺得症狀趨緩，直到隔離7天期滿。

徐哲緯表示，當下知道自己確診，心情很複雜，一來擔心影響工作，但更擔心是不是影響到身邊的朋友，非常感謝工作夥伴及親友的體諒與幫忙，朋友們甚至一知道消息，就衝到他家送餐、送藥、送物資，也不斷傳訊息關心，並分享能夠幫助他舒緩的訊息，而徐哲緯也有覺得抱歉的地方，就是他婉拒了很多想幫他送餐的朋友，「你們的心意我都收到了，這些我真的都銘記在心！！謝謝你們」。

徐哲緯透露，自己一開始就沒收到隔離通知單，如今期滿也沒收到解隔離通知單，勸告如果確診了，有些能做到的事還是得做，「在現在這個你不確定病毒會不會找上你的時候，你唯一可以做的就是好好地戴好口罩、勤洗手、隨時注意自己身體健康變化」，安慰大家如果染疫也別慌，只要確實隔離並用藥、多喝水、好好休息，穩固好自己的心理狀態，一定可以贏過病毒，重回正常生活軌道。