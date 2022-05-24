疫情持續升溫，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中雖挨批領導無方、造成疫情擴大，但外界仍揣測其可能卸下部長與指揮官之職，投入台北市長選戰；因此，陳時中的「接班人」是誰，也一直是外界關注焦點。最新消息則傳出，執政團隊認為若陳時中能成功「華麗轉身」，最被看好接任衛福部長的是專家小組召集人張上淳。

陳時中儘管正面臨四處挨轟、民調下跌慘況，但外界仍認為其有可能參選台北市長，或桃園市長。近日陳時中只要出席活動、受訪時，也還是常常會被問到「到底選不選」，雖然陳時中的回應都是防疫為主、沒想選舉一事，但給外界的感覺是並未真正把話說死。

而據《鏡週刊》24日報導，有關陳時中的接任人選，本被醫界看好者包括不分區立委邱泰源、前衛生署副署長李龍騰等人，惟經歷這2年來的防疫後，執政團隊認為張上淳也是好人選，極有可能在陳時中參選後接任。不過，目前此事尚未獲得張上淳回應。