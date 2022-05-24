財政部國產署公告9宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於111年7月18日開標。

國產署表示，本次招標土地分布全國5縣市，分別位於台中市、高雄市各3宗，桃園市、苗栗縣、台南市各1宗，合計面積2.58公頃，權利金底價新台幣14億4601萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批屬首次公告標的共4處，其中高雄市鹽埕區土地，面積超過1千坪、四面臨路完整街廓土地，且位於高雄駁二藝術特區，觀光人潮熱絡；台中市梧棲區土地，三面臨路且坵塊方正，位處梧棲新興開發地區，近梧棲運動公園、梧南國小，距台中港三井OUTLET約2公里，距童綜合醫院約1.5公里；桃園市桃園區土地，位小檜溪暨埔子市地重劃區，公共設施完善，周邊建案推出熱絡。

本次公告標的尚有高雄市前鎮區土地，近五甲公園、捷運凱旋站、凱旋青年觀光夜市、夢時代百貨；高雄市三民區土地，臨25米十全三路近中都濕地公園、愛河及高雄美術館，公共設施完善，生活環境佳；台中市大甲區土地及東勢區土地，區位條件亦佳，近期已有潛在廠商洽詢招標時程。

國產署為積極活化國家資產，持續精選區位良好之國有土地辦理招標設定地上權，以提供長年期使用權方式，促進土地開發利用。