世德(2066)指出，雖然原物料價格上揚，但公司方面提早因應，第一季毛利率不降反升，第二季毛利率預期也不會衰退。德國子公司歷經組織重整後，去年轉虧為盈，今年第一季接近去年全年獲利，歐洲客戶提高在地供應的採購策略，對世德歐洲子公司也帶來正面效益。

世德第一季營收為6.67億元，年增12.5％，毛利率為28.54％，年成長1.43個百分點，營業利益0.51億元，年增30％，稅後淨利0.59億元，年增121％，每股盈餘1.58元。

面對原物料價格上漲，世德表示，在可預期部分依照訂單需求提早備料，也提高銷售價格，第一季毛利率呈現成長，第二季預期不會衰退，原物料漲價對毛利率沒有影響。

產品別來看，去年汽車零件佔營收比重58％，機械零件33％，風力扣件1.5％，航太扣件僅0.5％，其他為7％。

德國子公司MMG歷經組織重整，原本比較重視貿易，2020年增加生產比重，但遇到疫情影響，沒達到原本預期，到了2021年營運模式不只提高生產比重，也提升高附加價值及高技術含量的扣件產品。

以業績來看，2018-2019年放棄獲利不佳業務，這兩年營收分別為0.39億歐元及0.31億歐元，虧損165萬歐元及258萬歐元，2021年營收回升到0.31億歐元，也正式轉虧為盈，全年獲利30.6萬歐元，今年第一季獲利28.3萬歐元，接近2021年全年獲利。

世德指出，歐洲疫情沒再擴大，也沒封城，但關鍵零組件取得受到一些影響，加上俄烏戰爭也影響零組件出口，讓歐洲許多工廠產出率受影響，但世德歐洲子公司可以在地製造就近供應，加上歐洲客戶也希望提高在地供應的採購策略，對世德歐洲子公司帶來正面效益。

世德建立全球供應鏈，已在美國設立物流發貨中心，今年計畫在墨西哥成立發貨中心。而世德主要客戶包括GM、福斯、賓士、豐田、特斯拉等，即使近兩年全球受疫情影響，但世德客戶逆勢增加三分之一，將逐步反映在未來營運上。