臉書網友留言。（圖／翻攝自楊植斗臉書）

國民黨桃園市長之亂，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、被提名人張善政三人出面致歉，相關爭議卻仍不斷。朱昨日（23）稱，他近日聽到偏綠朋友說「我已決定全家都要投張善政」，就連綠營前議員也這麼說，並盛讚「張善政是對的人選」。對此，國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗回應：「拒絕綠營洗腦，反民進黨認知作戰，從你我開始。」此說法引發大批網友迴響。

朱立倫昨日在記者會上表示，這幾天他都在桃園，偏綠朋友跟他說「提張善政我已決定全家都要投張善政」，包括綠營前議員都這樣說，還讚賞「張善政是對的人選」，過程中不夠圓滿的地方他跟黃健庭該致歉，但只要桃園贏就是台灣贏。

對此，楊植斗隨即在臉書發文：「張前院長絕對是個優秀的人選，但綠營的說法也不能全盤接收。拒絕綠營洗腦，反民進黨認知作戰，從你我開始……」

此文獲得超過1300個讚、210留言，網有紛紛表示：「拒絕綠營洗腦，朱主席必須先以身作則」、「綠營人士會投張善政？那麼為什麼2020 總統大選桃園會大輸？」「還是從黨主席開始吧！就他被認知作戰！還拿敵人的話來說嘴！」「綠軍怎麼可能投國民黨！不先爭取藍軍選民支持反而要聽綠軍選民意見，真的搞不懂他在想什麼」。