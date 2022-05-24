本土這波疫情爆發後，衝擊許多高齡長者，一名男網友表示，爺爺使用居家快篩陽性後， 隨即出現手抖、暈厥，叫救護車等了30分鐘才送醫，最後仍不治，痛罵「人命關天，等30分鐘，你接受嗎？」貼文曝光，引發兩派網友回應，一派人安慰他痛失親人的悲傷，另一派人認為他的想法太自私」。

原PO 22日於論壇《Dcard》指出，從小到大天天陪伴他的86歲爺爺，打滿3劑新冠疫苗，21日使用居家快篩結果為陽性，接著卻發生手不斷抖動、暈倒的狀況，緊急送醫後仍不治死亡，從快篩陽性到死亡，只有1小時。

原PO說，從撥打救護車到救護車抵達，等待時間約30分鐘，但實際路程只需花3分鐘，知道救護人員需著裝防護衣，保護自我安全，但「人命關天，還是一樣慢慢來嗎？家人確診暈倒，等30分鐘，你接受嗎？繳稅的意義在哪？」

原PO表示，當時情況很緊急，希望救護人員可以快一點，並沒有怪罪的意思。他說，爺爺病逝隔天，到醫院領取爺爺確診報告，醫護人員也透露防疫政策不斷修改的無奈，「現在改到哪？確定政府了解嗎？」他痛批，政府說與病毒共存，稱醫療量能足夠，「哪裡足夠了？」最後他呼籲，保護家中的長輩，減少出門與他人接觸的機會，勤洗手、多消毒，「這是我們平民老百姓的心聲」。

貼文曝光後，網友反應兩極，「可以理解你有多無奈、多傷心，但還是想跟你說要加油喔」、「面對家人逝世，真心為你感到惋惜」、「我是前幾個禮拜確診，沒有收到任何的藥物，發燒好幾天吃了普拿疼也沒有退燒，甚至三個禮拜後還是沒有防疫包，覺得對於有症狀的人的處理，真的很爛」。

另一派網友認為原PO太自私，「你以為穿隔離衣很快嗎？你以為人命關天連去救你家人都應該要一起陪下去嗎？那你太自私」、「很不認同救護車的想法，家屬是可以自行送醫的，你的家人等不得，救護人員家裡就沒有爺爺奶奶或小孩子嗎？」、「我在消防單位服務過 我可以跟你說 消防救護人員都是以救人為第一優先，不太可能出現你所謂的慢慢來這種事」。