小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。旺季塞港夢魘恐再起，6月運價高檔盤旋伺機蠢動！市場傳出，美西碼頭勞資談判生變，時值大陸復產復工趕出貨、美國年終購物季開始拉貨，若美西碼頭罷工疑慮升高，催促貨主提早出貨補庫存，業界估計，三波趕運潮將讓航運業第三季營運比預期好，多家航商美國線運價預計6月中起漲，每40呎櫃漲幅約1,000美元，含內陸運輸漲幅約2,000美元。

【1】三波趕運潮 航運Q3會更旺

台驊董事長顏益財指出，後疫情時代，美國零售業／製造業庫存指數偏低、東南亞和大陸經濟重啟，及各國經濟逐漸復甦，對海運需求有增無減，但國際運力仍舊緊缺，今年運價將以高位震盪為主，下半年會好轉，第三季海運將比預期好。

【2】弟弟派危險了 張國政掉出長榮前十大股東

長榮30日將召開股東會，眾所矚目減資六成及每股配發18元的現金股利兩議案，大房長子張國華有實力掌握長榮過半的股權，議案過關機率大增。特別的是，今年大房三子張國政代表弟弟派出馬徵求長榮委託書，惟卻首度退出前十大股東之列。

【3】超微小晶片出擊 台積啖大單

雖然近期個人電腦（PC）市況持續低迷，但處理器大廠美商超微（AMD）仍加快中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）規格世代交替，且全面導入小晶片（chiplet）設計以提高核心數及運算速度，包括新一代5奈米Zen 4架構CPU將於下半年陸續推出，全新RDNA 3架構GPU將以多晶片模組（MCM）技術整合5奈米及6奈米製程小晶片，台積電獨吞晶圓代工大單。

【4】防疫險理賠金 恐飆逾410億元

新冠肺炎本土確診案例攀升，防疫保單理賠海嘯來了！國內防疫保單有效契約630萬件、在途保單100萬件，國民黨立委賴士葆昨在立法院財委會推估，若以未來確診率15％，每個理賠案件平均金額3.6萬元估算，產險公司防疫保單的曝險高達410億元；金管會主委黃天牧坦言，恐怕會高於這個數字。

【5】拜登喊降中關稅 人民幣飆升

美國總統拜登23日表示，正計畫調降中國進口商品關稅，並呼籲石油輸出國家組織（OPEC）提高石油產量，藉以因應美國高漲的通膨壓力。拜登鬆口調降關稅消息一出，人民幣匯市秒現狂歡行情，人民幣兌美元在岸價、離岸價雙雙跳漲逾300個基本點，來到6.64元區間。