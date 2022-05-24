大陸外交部網站24日消息，中國國務委員兼外長王毅23日在廣州會見到中國訪問的聯合國人權高專巴切萊特。王毅說，此次人權高專訪中應是一次增進瞭解之旅。中國有句古話「兼聽則明、偏聽則暗」，中國俗話也說“百聞不如一見”。中國是有著5000年文明傳承的超大規模國家，正在發生人類歷史上前所未有的重大積極變化。希望人權高專通過此次實地參訪，全面瞭解中國的發展理念、道路和成就，以及中國促進保護人權的實踐和進步。

王毅說，此次人權高專訪華應是一次加強合作之旅。中國始終是聯合國事業最堅定的支持者。在當前單邊主義橫行、多邊主義式微、聯合國作用弱化形勢下，國際社會更應高舉聯合國的旗幟，堅定不移維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中方願以此訪為契機，同人權高專辦探討加強合作的途徑，並發揮各自優勢，共同幫助開發中國家增強促進和保護人權的能力建設，推動雙方合作邁上新台階，開闢新前景。

王毅強調，此次人權高專訪中還應是一次正本清源之旅。當前，一些國家和反華勢力在國際上大肆散布涉中虛假資訊，對中國進行無端攻擊抹黑，其目的是藉人權問題圍堵打壓中國，把人權問題政治化、武器化。中國的人權發展實踐堅持自身特色，根植於優秀傳統文化，借鑒世界先進理念，經得起歷史檢驗。希望通過此訪正本清源，用事實真相說話，讓謠言謊言不攻自破。