這波疫情本土個案累計逾百萬人確診，許多染疫者被安排住院隔離7天，一名男網友分享說，他被關在隔離病房7天的期間，某天他在吃午餐的時候，隔壁床躺著一名已經去世的病人，且醫院隔了約2.5小時以後才派人來處理，雖然他不知道對方是誰，也不是很想知道，但這樣的狀況仍讓他心理壓力很大，心情也受到影響。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨公社》上發文說，一個人被關在隔離病房裡面，其實感覺就像是回到了部隊，需要值星7天，而大家休假7天都不在家，那種感覺曾經有過，只剩獨自一人過一周，就跟在醫院隔離的狀況差不多。

男網友透露，來到隔離病房後，治療病情說真的百般不悅，但終究會過去的，但有時候他悲觀的想法，總會影響到心情，就像5月21日那天中午他在吃便當的時候，旁邊卻躺著已經去世的人，醫院的人也不來處理，直到下午2點半才有人來處理。

男網友表示，當下他心理壓力很大，他並不知道對方是誰，也不想知道，但他多多少少還是被影響，心情變得很糟糕，但這也只能讓時間來慢慢平復，只能說碰到這樣的事情，就是巧遇而已。