台灣民意基金會今公布最新民調，六都市長的防疫表現，最受肯定的是新北市長侯友宜36.3％，其次是台北市長柯文哲，之後依序則是高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與今年2月最近一次相比，值得注意的是，侯友宜仍居第一，但受肯定度下降1.4個百分點；柯文哲近期在防疫工作上作風強勢，屢次槓上中央， 受肯定度卻強力回升7.7 個百分點，躍居第二；陳其邁防疫表現積極， 受肯定度上揚5.1個百分點，與柯以 0.6％之差緊追在後。

民調顯示，36.3％認為侯友宜防疫表現較好，柯文哲27.5％、陳其邁 26.9％、盧秀燕16.1％、鄭文燦9.6％、黃偉哲7.2％，5％認為都不好、7.2％都很好、15.7％不知道。

與最近一次相比，六都市長防疫表現受肯定度與整體排序沒有大的改變，但盧秀燕受肯定度略增1.4個百分點，鄭文燦防疫受肯定度下滑 3.3個百分點，黃偉哲受肯定度略降0.8個百分點。