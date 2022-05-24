海巡署首艘下水的海巡600噸安平級軍艦「安平艦」(CG601)，今天清晨6時許在九鵬基地外海首度行雄風二型反艦飛彈射擊任務，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦，這也是海巡署成立以來，繼偉星艦後，第二次成功實施雄二飛彈射擊任務，受矚目的是，安平級艦具有配備雄二及雄三飛彈發射模組化系統，今年漢光演習不排除進行雄三飛彈驗證。

據了解，今天清晨，安平艦與海軍多艘軍艦，就在台灣東南海域九鵬基地外海待命，現場氣氛相當緊張，直到飛彈發射成功，命中靶船後，所有人員才鬆一口氣。

海巡署高層透露，安平艦日前配合海軍5月射擊演訓，在左營軍港完成裝配雄風二型反艦飛彈系統作業，同時裝填實彈進行射擊演訓。據了解，平安艦上的人員並未具備飛彈發射資格，因此今天的操演由海軍參照「平戰轉換」訓練，由海軍派遣4名操作人員進行射擊任務。

安平艦為了進行雄風二型飛彈射擊驗證，特別在3月底與海軍艦隊共同實施年度「海強操演」，特別與第二艘下水的成功艦(CG602)共同參演「平戰轉換」訓練，為了進行這次對艦實彈射擊演訓，平安艦也在左營軍港加裝飛彈射控戰鬥系統及指揮管制裝備。

根據軍方發布射擊通報指出，海軍將在5月24-26日進行實彈射擊；5月27日、30-31日則為預備日，射擊範圍從屏東九鵬基地至綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里。

600噸級的安平級巡防艦預計興建12艘，並配合國防部訂定的「海巡兵力戰時運用規劃」，具備「平戰轉換」能力，以利在戰爭時協助海軍，海軍司令部可依據海巡署各式艦艇特性，賦予各艦作戰任務，以期有效執行海上聯合作戰。

海巡官員表示，除了一般性執法外，為了驗證戰時可以隨時配備雄風飛彈進行對艦攻擊，因此安平級艦上預留有飛彈發射與雷達戰鬥系統模組化載台，除了今天的操演，今年9月漢光實兵演習時，安平艦甚至可能進行雄三飛彈試射。

安平級艦除了備飛彈發射器與雷達等戰鬥系統模組化載台，以因應戰時可以隨時進行改裝。平時則固定配備有中科院所研發的「鎮海火箭彈」系統、國造遙控T-75S海軍型20機砲與高壓水砲等。