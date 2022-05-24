大S（徐熙媛）離婚後和韓國前男友具俊曄閃電結婚，由於先斬後奏在韓國登記結婚後才告知家人，惹得S媽極度不爽，甚至揚言不見新女婿、不再理會大S的事，母女關係一度緊張，不過好在最後母女倆已破冰，S媽日前上廣播節目時，透露早將汪小菲視為半個兒子，希望他能早日覓得良緣。

S媽日前上王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，她透露大S和汪小菲10年婚姻雖然劃下終點，但畢竟多年來早有了感情，沒辦法直接切斷昔日關係，即使與汪小菲不再是「岳母女婿」的關係，但表示早將他當做是自己的兒子，也希望對方能跟大S一樣，早日尋得下一段幸福，接著強調：「小菲我還是很愛他的」。

S媽日前上王偉忠主持的廣播節目。(中廣提供)

S媽更爆料一段不為人知的過去，就是大S十年前閃婚後要搬去北京時，曾開口要接她過去一起住，此要求讓當時的她一頭霧水，想說結婚跟她有何關係?後來才知道因為汪小菲雙親也離婚，讓大S有了想要撮合她和自己公公的念頭，若兩人能夠互相照顧彼此下半輩子，也能夠在北京與她相陪作伴，可惜最後並沒有促成這段姻緣。

除了大S和具俊曄愛得火熱，大陸狗仔「攝影劉大錘」爆料張穎穎不僅連續4天返回汪小菲住處，還以汪小菲的賓士跑車代步，似乎早已同居多時，更有眼尖網友發現兩人穿的衣服和野餐照相同，雖然汪小菲一度刪文處理，不過張穎穎倒是發文澄清：「流言，聽聽就好了八卦，說說就算了。很認真的去聽論是非就是你的不對了，天下本無事，庸人自擾之，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」。