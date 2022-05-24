台中一名陳姓男子以結婚為前提與一名黃姓女子交往，交往期間前後交付40萬元現金，還請黃女保管存摺，未料陳男事後才發現黃女已婚，還把存摺內的87萬元全數領出，讓他氣炸提告，要求對方返還。台中地院審結，判黃女須給付陳男86萬餘元。可上訴。

判決書指出，陳男主張，他於2019年1月間透過網路交友認識黃女，但黃女隱瞞已婚身分，使他誤信其單身，兩人將來會結婚等，因此兩人每次出遊時，他每次都會給對方1至2萬元的現金，前後給出30至40萬元。

此外，陳男表示，2019年8月間，黃女提議要幫他保管財物，他未多想，便把手上的2只銀行存簿委由黃女保管，豈料黃女竟於同年月擅自領光2個帳戶共計87萬餘元並花光，他於同年11月間尋找黃女時，黃女才坦承自己已婚，讓他氣得提告，要求黃女返還88萬餘元。

對此，黃女否認有與結婚為目的，與陳男約定共同出資購買房地而收受存摺，且她僅有領取86萬餘元，其中6500元是陳男自行領取，且陳男當時明知帳戶已無其他金額，卻無詢問她，顯見陳男把存摺交給她，是要她當作生活費使用。

台中地院審結，法官認為並無證據指出，黃女領錢是為了支付兩人的生活開銷，也無法推斷陳男同意她領取帳戶中的錢，故認定黃女應給付陳男86萬6640元。可上訴。