大陸外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅23日在廣州會見訪問中國的聯合國人權高專巴切萊特。中國在發展人權事業方面堅持，始終把保障生存權放在首要位置、始終把提升發展權作為優先事項、始終把保障公民合法權益作為基本任務、始終把維護少數民族等特定群體權利作為重要內容、始終把保護人民安全作為長期目標等五個「始終」。

王毅強調，大陸國家主席習近平指出，「人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標。」中國在發展人權事業方面堅持做到五個「始終」。

一是始終把保障生存權放在首要位置。中國不僅用不足全球9％的土地養活了全世界1／5的人口，而且還建起了世界最大的社會保障體系和全民醫療保障網。新冠肺炎疫情發生以來，中國堅持踐行人民至上、生命至上，最大限度保護了人民群眾的生命安全和身體健康。

二是始終把提升發展權作為優先事項。中國歷史性解決了絕對貧困問題，提前10年完成聯合國2030年可持續發展議程減貧目標，14億多中國人民整體步入全面小康社會，具有里程碑意義。中方已開啟第二個百年奮鬥目標新征程，朝著共同富裕邁進，確保在發展道路上不讓任何一個人掉隊。

三是始終把保障公民合法權益作為基本任務。中國是世界上唯一持續制定和實施四期國家人權行動計畫的主要大國。中國不斷發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、選舉民主和協商民主相結合。

四是始終把維護少數民族等特定群體權利作為重要內容。通過中央支援、對口支援等方式説明少數民族地區實現共同發展繁榮，依法保障各民族群眾平等管理國家事務的權利。

五是始終把保護人民安全作為長期目標，中國致力於建設「平安中國」，中國民眾安全感近年來持續超過98％。去年國際權威民調機構發布的法律與安全秩序調查報告顯示，中國得分居全球前列。