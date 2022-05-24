香港玉女演員黎姿，相貌清純秀麗，昔日歌影視三棲藝人，在每個領域都有代表作，尤其電影《古惑仔》系列和電視劇《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》，都令觀眾留下深刻印象；2008年黎姿嫁給富商馬廷強後，宣布退出演藝圈，仍不時透過社交平台和大家互動，近來已50歲的她曬出大素顏登山照，意外曝光完美膚質。

黎姿相機濾淨未開，臉上又沒有上妝，卻依舊是位大美女。(圖/黎姿 IG)

近來黎姿IG分享登山行程，她的笑容十分開懷，頭戴白色鴨舌帽，上半身穿著紫色運動外套，配上全套的紫色寬長褲，一身打扮輕鬆又休閒，但她抬腳拍照時能見到玉腿非常纖細，使女神真實身材現形光環依舊發威，由陽光照射到她的肌膚，透出光滑又透著光澤的膚況，歲月竟對女明星手下留情，連一絲皺紋和老人斑點都無，展現平常細心保養的結果。

黎姿熱愛登山，幾乎是她放假的必備行程。(圖/黎姿 IG)

在黎姿上傳的登山照中，置身一片海洋之中，原來登山行進過程中，沿路都是平路不耗費體力，輕鬆又簡單，她望向美麗天然洞，細聽海浪拍打聲，簡直是雙重享受，使她深深陶醉其中，在照片她也走到天然洞裡，完整天然洞的美麗壁面和身後海浪濺起一片片水花，眼見無敵大自然她也呼籲要好好和海洋相處。

身後美景壯麗，黎姿本人相當享受大自然在這一刻帶給她的感動。(圖/黎姿 IG)

網友見她如此陶醉，紛紛留言：「我也愛這片海洋」、「皮膚怎麼還這麼漂亮」、「永遠的女神」、「妳真的50歲了嗎」、「大自然讓人平靜」、「這裡去玩過很舒服」、「好好珍惜當下」、「飽覽香港美景真是棒」、「小心有浪衝過來呀」、「吃什麼當防腐劑皮膚這麼好」引起一番討論。