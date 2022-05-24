偶像男團「可米小子」於2001年出道時曾因成員各個高挑帥氣而獲得矚目但後來因為唱片銷售不佳，加上成員受傷等因素，出道短短4年便在2005年宣布解散。而在團隊中曾擔任隊長的許君豪，解散後便轉行當牙醫，並一連在大陸成都經營2家診所，近況曝光後讓網友們相當驚訝。

現年42歲的許君豪因俊俏的臉蛋與180公分的高䠷身材，讓他自「可米小子」隊長身分出道後便受到大批粉絲的喜愛，但在團隊解散後他便聽從父親的建議考取四川大學華西口腔醫學院轉行成為牙醫，消失了10多年才因為一篇報導爆紅，在微博上擁有百萬粉絲關注，之後順勢登上大陸談話性節目、廣播、直播等節目宣傳牙科健康觀念，讓他因此成為另類網紅，私下一舉一動都獲得矚目。

而過去，許君豪在可米小子時期曾公開當時的女友王思佳，之後的感情生活則一直都是個謎，不過近日他卻被網友目擊與一名長相清秀、五官深邃的洋妞手牽手、互動親密的在路上逛街，兩人高挑的外型立即受到眾人矚目，也意外曝光感情近況，引發網友熱烈討論。

許君豪被目擊與一名外型亮麗的洋妞牽手逛街。（圖／春熙路街拍小紅書）

事實上，許君豪先前接受採訪時曾透露，可米小子在出道時曾風光一時，但在2004年底他因錄製節目受重傷，之後男團風潮湧退、唱片銷售不佳，加上2名成員申東靖與安鈞璨陸續病逝，讓他心中無限感慨，最後才聽從父親的建議考取醫學院苦讀5年，再到德國念碩士，畢業後也成功在對岸考取牙醫師執照，並在當地開診所。如今他不僅事業成功被譽為「最帥牙醫」，身邊還有一位外表亮麗的伴侶，令不少粉絲替他感到開心。