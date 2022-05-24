NBA今年新增了東區、西區決賽MVP，其中一座預計會落在西區決賽聽牌的勇士隊。今年34歲的柯瑞（Stephen Curry）是勇士王朝的核心人物，但是他3次摘冠都沒能拿下總冠軍賽MVP，這次他在西區決賽的好表現有機會獲選首屆西決MVP。美媒Yardbarker分析，柯瑞的對手已經不是奄奄一息的獨行俠，而是英勇奮戰的隊友威金斯（Andrew Wiggins）。

威金斯先前是灰狼的猛將，綽號「楓木喬丹（Maple Jordan）」因為他是加拿大人。2020年被賣到勇士，常遭到外界批評表現不穩定，還爆發過拒打疫苗爭議。本季他首度入選明星賽（雖然也有爭議），這次西區決賽他第3戰繳出27分、11籃板，包括在獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）面前劇力萬鈞的灌籃。同時柯瑞該場拿下31分、5籃板、11助攻。

個人數據上自然是柯瑞更勝一籌，他這3戰表現穩定，即使是手感稍差的首戰也有21分、12籃板，接著連續兩戰都超過30分。威金斯的團隊數據較佳，在場上的正負值是全隊最佳，對持球者的防守也是他表現最好。

話雖如此，在美國賭盤賠率，柯瑞仍是超級大熱門，威金斯還差的很遠。根據FOX Bet統計，甚至很多人已經預定了勇士總冠軍，目前55%下注金額看好柯瑞抱回生涯首座總冠軍賽MVP。史上只有麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、柯瑞年滿34歲時還在單一年度季後賽7度單場30分，前兩人最後拿下總冠軍賽MVP，因此外界更加看好柯瑞。