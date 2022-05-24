台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人政黨認同，25.6％支持民進黨、17.1％台灣民眾黨、14.1％國民黨；相較上個月，民進黨重挫 4.7個百分點，連兩個月顯著下滑共10.5個百分點；民眾黨谷底反彈，上揚7.7個百分點，三度超前國民黨。

其他分別為，5％時代力量、5％台灣基進、1.4％其他政黨合計、29.9％沒特別支持哪一個政黨，1.9％不知道、拒答。

與上個月相比，台灣人5月政黨支持傾向出現戲劇性轉變，民進黨重挫 4.7 個百分點，民眾黨谷底反彈，上揚 7.7 個百分點，第三度超前國民黨，而國民黨原地踏步，略減0.4個百分點，時代力量與台灣基進支持度雙雙上升2.4和2.2個百分點。中性選民規模仍相當可觀，但已明顯下降8.7個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨已連兩個月支持度顯著下滑，合起來共10.5個百分點，和去年5月疫情風暴類似，連兩個月政黨支持度下挫，合計 10.7個百分點。游盈隆認為，去年6月民進黨支持度就已經掉到谷底 22.6％，但今年這次 Omicron 疫情風暴還方興未艾，對執政的民進黨究竟會帶來多大的衝擊和傷害，下個月將比較明朗。

國民黨自2022年1月迄今，連續五個月支持度都在15.6％以下，這個月14.1％，更創下2016年7月以來的第三低，持續在谷底躺平，並沒有因Omicron疫情衝擊執政黨而獲利。

游盈隆認為，對一個擁有38席立委，二都 12縣市，數百席都縣市議員，及幾百位村里長的政黨，民意支持度竟萎縮到1成5上下，而且持續五個月之久，這是完全不可思議的怪現象。

他說，民眾黨此番谷底強力反彈，民意支持度重返1成7，創下該黨史上第二高紀錄，更狠甩居第三的國民黨3個百分點，與第一大黨民進黨僅差8.5個百分點，讓很多人瞠目結舌。這應和黨主席柯文哲市長防疫表現重新獲得肯定，向上拉抬7.7個百分點有關。

他指出，當民進黨社會支持度大幅下滑的時候，通常也是同屬綠營的兩小黨受益的時候。5月時代力量和台灣基進各獲2.4及2.2個百分點，社會支持度都站上5％的象徵性門檻，暫時喘了一口氣。

他表示，中性選民規模此番明顯縮小8.7個百分點，仍然相當可觀，顯示當前主要政黨表現不佳，難以吸引廣大中性選民的青睞和支持。