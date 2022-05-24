國民黨因桃園市長人選爆發多起爭議事件，台北市前議員羅智強為爭取提名甚至辭去議員一職，但最後黨中央通過徵召行政院前院長張善政。對於過去這2個多月的經歷，羅智強忍不住在臉書上貼出蘇軾的《定風波》，來表達自己的心境。

羅智強今（24）日在臉書表示，過去2個多月的風風雨雨，讓他有一個很深的體悟。他貼出蘇軾的《定風波》，「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一簑湮雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，並說「不論境遇是順是逆，永遠保持正能量，當一個堅持信念、對社會有貢獻的人」。

羅智強透露，如今他漸漸能夠體會蘇軾寫出《定風波》時的心境，並說今天會繼續走中壢，繼續展開「祈福走桃園」的行動。

國民黨中央18日在中常會通過徵召張善政選桃園市長，引起後續一連串爭議，包括國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭等人都出面道歉，昨日朱張更合體開記者會，張善政則表示今起將陸續拜會桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲及羅智強等人。