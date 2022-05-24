國民黨高雄市長人選至今未定，傳出黨主席朱立倫有意徵召智庫智庫執行長柯志恩參選，引發熱議。柯23日回應：「現在的問題不是叫我說YES或NO，而是應該用最大誠意，去多勸進前高雄副市長李四川出來選。」此說法獲大批網友迴響，有人更直言：「柯志恩去高雄選就是當砲灰，完全沒有贏的可能，不要再讓形象不錯的柯跳火坑。」

針對被徵召參選高雄市長一事，柯志恩23日在《POP撞新聞》表示，的確有問過她，但她現在是一名專職老師，學期還有約1個月才會結束，目前有很多事情要做，「好好面對現在的角色，才是認真負責的表現」。

柯志恩也坦言，是否參選高雄市長不是叫她現在回YES或NO的問題，而是大家最希望李四川出來，所以大家現在應該用最大的誠意，再三番五次的去邀請他出來。

柯志恩的言論引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「柯志恩去高雄選就是當砲灰，完全沒有贏的可能，不要再讓形象不錯的柯跳火坑」、「柯志恩北上太久，與南部草根形象不符，真的別害柯這好人才，她受傷是我們藍營的損失，心疼想哭」、「朱立倫應該親自出征高雄才對」、「朱若想得到諒解，唯一的方法就是自己去選高雄市長！」「別害人好嗎！別鬧了！藍軍真的哭了」、「連朱立倫誇『最好的人選』的張善政都不敢去高雄選，環顧國民黨目前最好的人選是朱立倫本人，主席親征正好可以當超級母雞，提振整體士氣」。