花蓮縣全境適用「快篩陽性視同確診」政策，花蓮慈濟醫院23日啟動家醫科、小兒科視訊門診，其中，小兒部一般兒科主任詹榮華醫師，透過平板螢幕，悉心問診。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣全境適用「快篩陽性視同確診」政策，花蓮慈濟醫院23日啟動家醫科、小兒科視訊門診，今起婦產科也將加入視訊門診陣容，替無症狀或輕症的快篩陽性者視訊看病。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣全境適用「快篩陽性視同確診」政策，花蓮慈濟醫院除啟動家庭醫學科、小兒科相關視訊門診，即起婦產科也將加入視訊門診陣容，替無症狀或輕症的快篩陽性者視訊看病，由醫師開立醫囑並取藥，緩解不舒服症狀，恢復健康。

中央疫情指揮中心日前宣布，「快篩陽性視同確診」開放原住民族及離島居民適用，花蓮縣全境納入原住民族地區認定，慈院接獲指示，22日完成相關作業，隔天開始，陸續針對快篩陽性輕症的縣民，提供網路視訊門診。

首位採視訊門診並獲幫助的是一位14歲的潘小妹，21日出現發燒、喉嚨痛、全身肌肉痠痛等症狀，隔天晚上在家快篩且結果呈陽性，隨即利用網路預約視訊門診，並在23日上午，由小兒部一般兒科主任詹榮華看診。

詹榮華透過平板螢幕，確認潘小妹的食慾和精神狀況，詢問有無出現其他相關病症，並向陪診的母親說明，兒童或青少年確診案例普遍會發燒1至2天，可先服用院方開立的退燒藥，若孩子後續發生嘔吐、腹瀉不止等情況，或有眼球移動異常、鬥雞眼、意識不清、抽搐等疑似腦炎症狀，須立即送醫救治。

慈院急起針對快篩陽性者開設家醫科、小兒科、婦產科等視訊門診，18歲以下未成年人可至小兒科掛號看診、成年人可預約家醫科，孕婦女則可諮詢婦產科，再由各專科醫師為患者評估狀況。

慈院表示，掛號方式選擇網路預約，或撥打預約專線03-8574885由專人協助掛號作業，網路預約最晚可在看診前1天完成，若需當天看診，請撥打電話掛號。此外，民眾需在快篩陽性的檢測片上寫上姓名和檢測日期，並將檢測片及健保卡放在一起拍照，配合醫師視訊評估時，出示判讀陽性的檢測片。另，每日下午2點30分至6點，急診室旁的發燒篩檢區設有防疫門診，可提供PCR採檢和症狀給藥。