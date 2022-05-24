台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人的政黨認同，3成6是泛綠，1成5泛藍，4成3中性選民；泛綠支持者約泛藍支持者的2.43倍，相較上兩次，中性選民暴增7.7個百分點，深藍從3.4％降為1.8％，幾乎腰斬，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，半年來第二次腰斬，意味深藍可能成為瀕危動物，有滅絕之虞。

游盈隆指出，黨認同就是政黨基本盤，在台灣就是所謂的「藍綠基本盤」，而這個基本盤不是一成不變的。

民調問到，「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」8.8％非常接近民進黨，27.1％還算接近，13％還算接近國民黨，1.8％非常接近國民黨，42.9％中性選民，6.4％不知道、拒 答。

泛綠支持者比泛藍多21.1個百分點，目前台灣藍綠勢力比率是1：2.43，也就是泛綠支持者約泛藍支持者的 2.43 倍。

相較今年2月及5月全國性調查結果，泛綠支持者明顯流失6.3個百分點，泛藍支持者減少3.4個百分點，中性選民暴增7.7個百分點。此外，深藍（強烈國民黨認同者）從3.4％降為 1.8％。