近年來運動賽場上，除了運動員的優異表現，球場上啦啦隊的身影也成為焦點，認真跳舞的模樣電暈一票粉絲，台灣有不少啦啦隊女孩擁有高知名度，擁有百萬粉絲追蹤，人氣不輸偶像歌手，也有啦啦隊員因此受邀上電視參加綜藝節目。近日有網友分享一名南韓啦啦隊正妹跳舞的影片，傲人的身材和甜美臉蛋，讓許多網民被圈粉，該正妹的資料也被網友搜出。

有網友在PTT上分享一名南韓啦啦隊跳舞的畫面，影片中一名身穿皮褲的正妹綁著高馬尾，方領的紅色隊服緊緊包裹好身材，腰間還開了一條縫，上衣露出白皙長腿，，站在前方的球場看台上，扭動身體賣力熱舞，雖然戴著口罩，仍然可以看出一雙大眼對著觀眾放電，畫面賞心悅目。

據悉，該啦啦隊正妹是南韓職棒「起亞虎」的啦啦隊隊長李多惠（音譯，이다혜），在Instagram上擁有27.1萬人追蹤，甚至有粉絲為她創立粉絲後援會，紀錄她在球場上的每一次表現。高人氣的她也遇過粉絲騷擾，過去她曾公開監視器畫面，透露有私生飯透過不法管道拿到她的住址、電話號碼，還在停車場堵人，令她不堪其擾，氣到她發文痛斥「剛剛好就好，別太超過」，監視器中有多位男子聚集車庫，甚至還有跪在車前的，行徑十分囂張。

李多惠在球場上大多穿著簡單上衣與短褲，偶爾會穿著低領上衣，露出雪白美乳，讓粉絲大飽眼福，口罩下的她相貌甜美，令許多人一眼就淪陷，擁有超高魅力。