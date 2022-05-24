現在已經是訂閱制的年代，電影、追劇、音樂等通通都是會員訂閱制，就連遊戲也不例外，而Sony也在面臨對手Xbox的猛烈追擊下，終於正式升級了其PlayStation Plus會員訂閱方案，將於今日（24日）正式在台上市，台灣市場將提供基本、升級及高級方案3種選擇，而日前SIET也公布了推出期間的收錄遊戲陣容。

全新的PlayStation Plus台灣訂閱方案，基本方案每月198元、每季488元、每年1188元；升級方案每月298元、每季808元、每年1988元；高級方案每月338元、每季928元、每年2288元。（SIET提供）

SIET在台推出全新PS5主機護蓋，星光藍、銀河紫及星幻粉最新色，定價2280元。（SIET提供）

目前像升級及高級方案就能玩到《刺客教條：維京紀元》、《Resident Evil》、《蜘蛛人：邁爾斯·莫拉雷斯》等大作，而高級會員更可免費暢玩一系列經典遊戲之餘，部分遊戲更會提供優化的幀率，以及更高品質的解析度，同時終於推出高級會員限定的限時遊戲試玩福利，讓會員能夠在購買前試玩特定遊戲2小時，假如決定購買後，試玩期間所獲得的任何獎盃和遊戲保存資料，都將繼續在正式版本中沿用，而目前就公布像今年新出的熱門大作《Uncharted：盜賊傳奇合輯》及《地平線西域禁地》等，都將適用高級會員限定試玩福利。

Xbox Game Pass首月30元、每月299元的PC加主機的ULTIMATE方案，可免費一次玩上百款主機、PC、手機與平板電腦版的遊戲，以及Xbox金會員的資格。（翻攝Xbox官網）

但是以目前全新的PlayStation Plus台灣訂閱方案來說，高級方案每月338元、每季928元、每年2288元，與Xbox Game Pass的服務比較，只要首月30元、每月299元的PC加主機的ULTIMATE方案，即可免費玩上百款主機、PC、手機與平板電腦版遊戲，還擁有Xbox金會員的連線遊戲等服務，以及獨家會員折扣、優惠等，Xbox的方案仍是相對佛心，像本月上市的《百英雄傳: 崛起》在Xbox Game Pass中就當天上架免費玩，但PS Plus會員仍要付費，難怪不少遊戲玩家對於此次PS的升級仍覺得無感，不過對於PlayStation的死忠玩家來說，可是多了一個新的課金選擇。