疫情持續在本土延燒，近一個月民進黨的防疫政策不斷與時俱進，但頻頻更改引發不少民怨，加上家用快篩代理商的爭議連環爆，都引起不少討論。從快篩試劑、疫情，到執政缺失，國民黨近一個月內頻頻針對疫情時事召開記者會，喊話要蔡政府說清楚，除了拉抬國民黨聲量之外，也希望民進黨的政策被放大檢視，而網友針對這些議題，是支持力挺還是反對抗議？

批防疫政策、快篩劑風波衝出聲量！國民黨近一個月網路好感度領先

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/23～2022/05/22）統計調查，近一個月「國民黨、民眾黨、民進黨」相關議題聲量，幾波高峰幾乎都與防疫政策有關。「國民黨」近一個聲量最高點就是張善政選桃園市長事件，引發政壇高度熱議。除了第一名聲量之外，其他幾名幾乎都與疫情有關。

聲量第二高峰則是出現在5月5號，共計47,406筆。主要是因為國民黨當天開記者會，爆料採購快篩試劑的高登環球前身是小吃店，而這段爆料不僅讓事件延燒好幾天，連帶牽扯出許多細節和相關人士，最後逼得高端環球業者不得不出面回應。

網路聲量第三名在5月6號，單日討論共計46,361筆。國民黨質疑指揮官陳時中瀆職，指稱快篩試劑圖利特定廠商，引起陳時中不滿，並回嗆「有這麼多意見就自己來投標。」而國民黨相關討論網路聲量第四名為5月13號，共計21,166筆。國民黨在520週年前夕，召開民調發布記者會，羅列出蔡政府施政10大缺、10大亂，指出民眾對施政最不滿的部分，包括物價調控、防疫措施等。國民黨主席朱立倫批評，民進黨執政6年就是缺跟亂，最嚴重的是總統蔡英文跟衛福部長陳時中缺乏同理心。

疫情燒、確診激增！民進黨回應澄清防疫政策、爭議事件討論度飆高

「民進黨」相關議題聲量第一高峰出現在5月5號，共計34,462筆。主要是因為台北市議員徐巧芯爆料，羅氏快篩劑代理商負責人是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，質疑衛福部圖利特定廠商。網路聲量第二名落在5月17號，三大在野黨分別召開有關520的施政檢討記者會，對此，民進黨列蔡英文6年政績反擊。

近一個月國民黨針對蔡政府防疫政策的爭議，召開記者會大多能獲得關注，引起民眾大量討論。相較於國民黨，民進黨的聲量沒有太明顯大起大落，而聲量高峰主要都是要回應外界批評和澄清。

身為國會第三大黨的民眾黨則是沒有太明顯或是暴衝的討論度，國民黨、民進黨近一個月的總聲量都是民眾黨的11倍以上。近一個月擁有最多筆網路聲量的民進黨，網路好感度也一樣佔據第一名嗎？

疫情、政策攻防！國民黨網路好感度居冠 民進黨吊車尾

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/23～2022/05/22）統計調查，近一個月「國民黨、民眾黨、民進黨」相關議題網路好感度，雖然民進黨聲量第一，但是好感度卻是最後一名，網路好感度比值僅0.43。針對近日民眾、網友們討論缺兒童疫苗、初期缺家用快篩等防疫政策上，民進黨的確受到不少批評。針對防疫時事，國民黨抓緊時機開記者會除了砲打中央防疫措施，加碼爆料，同時也會替他們拉抬不少網路好感度，因此讓國民黨的網路好感度比值達0.52，獲得第一名的成績。而民眾黨則是夾在兩黨中間，網路好感度比值達0.48。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月23日至2022年05月22日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國民黨、民眾黨、民進黨』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。