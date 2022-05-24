大陸《科技日報》24日報導，世界衛生組織最新數據顯示，猴痘病毒13日以來正在國際發生人際傳播，猴痘患者出現症狀時具有傳染性，通常持續2—4周，尚不清楚無症狀感染者是否有傳染性。猴痘病毒會成為下一個「天花」嗎？大陸華中科技大學同濟醫院感染科副主任郭威表示，猴痘病毒較大可能不會引起下一個大流行暴發，但在應對上應該重視它。無論哪種傳染性疾病，能不能有效應對還是要看最經典的「三板斧」——控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群能做到什麼程度。

報導稱，由於猴痘（monkeypox）與天花（smallpox）在名字上都帶有「pox」，發病時人體會產生水泡，而且都屬於正痘病毒屬，不少人擔憂猴痘病毒進一步傳播會不會帶來大規模感染的風險。

郭威說，「在美國，有飼養土撥鼠結果卻感染猴痘病毒的案例。可以說，齧齒類動物是猴痘病毒的主要傳染源。」天花之所以能夠被消滅，除了疫苗有效，還由於人類是它的唯一宿主，沒有其他宿主動物。猴痘病毒不同，它有多種宿主動物，因此在控制傳染源方面，除了考慮社會傳播，還要在與齧齒類動物接觸時保持警惕。傳染源方面，郭威表示，除了防範與人接觸產生的感染，還需要防範與動物接觸可能帶來的感染。

「猴痘病毒雖然被稱為猴痘病毒，但其中間宿主不僅僅是猴子。」郭威提醒，它的名字是由於首先在猴子中發現，但很多齧齒類動物都攜帶這種病毒。

「新冠病毒和天花病毒是經呼吸道傳播的，目前報告的病例顯示，猴痘病毒在人際間大多經過密切接觸傳播。」郭威表示，這種傳播方式意味著「切斷傳播途徑」較易被控制。

郭威解釋，猴痘病毒需要先進入人體的血液，經由血液在人體內入侵細胞，因此經由黏膜接觸傳播是它的主要傳播方式。與新冠病毒主要經由呼吸道傳播不同。

世衛組織網站顯示，猴痘病毒可能類似於一些性病傳播的疾病，如皰疹和梅毒，這可以解釋為什麼大多數病例在性健康診所被檢測到。目前大多數猴痘病例在男男性行為者中被發現，但不排除社區傳播可能。除了性行為，經口腔潰瘍、接觸患者的體液、被傳染的衣服等都有可能感染猴痘病毒。

猴痘病毒與天花病毒屬於同一種屬，經過臨床研究數據顯示，天花疫苗對猴痘病毒的有效率達到85％。

「新疫苗還是可以研發的，畢竟天花疫苗不是專門針對猴痘疫苗研發的。在猴痘疫苗未研發出來之前，如果出現了一定規模的流行，開始接種天花疫苗產生抗體，對猴痘病毒也是起一定預防作用的。」郭威說。

「上世紀六七十年代出生的人，胳膊上會有一個面積和蠶豆一樣大的花疤，是接種天花疫苗留下的。」郭威解釋，理論上說一輩子接種一次就可以了，但隨著年齡增長、時間延長，人體中的抗體也會下降，如果真的出現了流行，也是需要補種疫苗的。由於上世紀八十年代後大陸就不再接種天花疫苗了，40歲以下人群一般都沒有對猴痘病毒的免疫能力，如果流行，仍需要接種疫苗。

「一般而言，猴痘病毒感染是一種自限性疾病，即使未接種疫苗、體內沒有特異性抗體，人體內還有非特異性的免疫反應，比如巨噬細胞等也可以消滅掉猴痘病毒和被病毒感染的細胞，大多來說2—4周可以康復，無需過度恐慌。」郭威說。