高雄市青年局為協助青創事業掌握市場先機，在110年首度推出補助青創事業參展計畫，在疫情衝擊經濟時期，協助逾30家青創參加國內相關主題展覽，合計營業額增加逾2,000萬元，賦予老屋新生的SOHO工房也在其中，由傻勁的文化人與追夢女孩，一步一腳印動手修復日式廢棄眷舍，藉由相關活動辦理與場域導覽，讓民眾重新認識眷村歷史文化。

青年局表示，高雄因擁有陸海空軍基地與三軍官校，眷村也隨之落腳在軍區周圍，眷村文化早已成為型塑高雄人文化的DNA，因此，青年局和文化局攜手合作，透過青年創業發展基金推出「以住代護」系列政策，以及提供相關創業補助資源，邀請熱愛眷舍的個人、工作室或團體入住，以認同眷舍生命態度，賦予老房子新生命，讓眷村的故事延續下去。

SOHO工房創辦人柯慈安大學畢業後為累積創業能量，藉由打工遊學機會在澳洲百年歷史旅店學習營運管理，並將薪水一點一滴累積成圓夢資本。經過一年的歷練，返回家鄉後因緣際會認識全心投入眷舍保存的夥伴楊書豪，開啟傳承在地文化的整修工作。回首創業過程，柯慈安對創業者最想說的一句話就是：「對自己訂立的目標要持之以恆！」，付出了將近1萬7千個小時，花費近300萬元，精心挑選與原建築結構相同的台灣原木，將鳳山黃埔新村內的一棟日式木造老眷舍修復重生，他們將這裏取名為SOHO工房，有著嚮往自由工作、自由生活的概念。

秉持傳承與分享的初衷，為讓更多人可以感受、體驗老眷村的日常，除了自住之外，也開放眷舍供民眾參觀，並發揮在澳洲旅館所學，全心投入營造人文歷史氛圍。柯慈安表示，以往宣傳方式是透過口耳相傳，或社群粉絲頁分享，短時間較難大量曝光。青年局推出的參展補助計畫，鼓勵青創業者勇敢前進，對外參展拓銷市場，SOHO工房透過本次補助計畫，參加2021國際旅展，對外展售一糸列眷村懷舊風格文創小物，廣獲與會參觀者好評，柯慈安非常感謝青年局在疫情壓迫市場的情勢裡雪中送炭，為青創業者量身打造痛點解決方案。

青年局長張以理表示，青年局與各局處聯手做創業青年的靠山，提供資源媒合與輔導，更有青創貸款及利息補貼等協助方案，讓高雄成為名符其實的「百億青創城市」！而從COVID-19疫情爆發後，青創業者所受之挑戰與衝擊日益嚴峻，青年局對此特別研擬相關補助計畫，增強行銷力道，協助營運突圍。111年度青創事業參展補助計畫目前正開放受理申請，包括補助參展報名費、場地租金、交通費、住宿費等。另青年局也在著手研擬111年度行銷補助計畫內容，規劃於下半年推出，呼籲有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」。(記者 賴奕熏/高雄報導)