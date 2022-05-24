今天上午7點30分許，台82線東西向快速道路嘉義鹿草路段，發生一起4車連環追撞事故，有4輛自小客車在內側車道連環撞，導致2名駕駛受傷送醫，目前並無大礙，但導致車流大塞，車禍事故原因警方正在調查中。

台82快速道路鹿草段4車擦撞，2人受傷送醫車流塞爆。(記者爆料網提供)

根據調查，車禍地點位在台82線東往西接近鹿草交流道方向，4輛自小客車在內側車道連續追撞，造成兩輛車車頭全毀，現場有2名駕駛受傷。

嘉義縣消防局獲報後，立即派遣水上消防分隊趕往救援，確認兩名傷者肢體多處擦傷，意識清楚，送醫急救後並無大礙，目前警方正釐清肇事原因。