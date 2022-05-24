早餐店老闆娘確診還現身 中市衛生局依法可罰200萬元

台中市衛生局食安處依規請劉女陳述意見，並可依違反《傳染病防治法》規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市一家早餐店「謝氏早點」老闆娘快篩陽性，21日確診，但居家隔離期間還出現店裡，衛生局食安處21日日獲報後到餐飲場所稽查，發現劉姓老闆娘確實在現場，擅自離開居家隔離住所，劉姓老闆娘的兒子今日出面說明，指21日是因為衛生局來查豆花店，因媽媽也是老闆店一時心急跑出來說明情況，也立即被員工大喊要老闆娘緊急請她進屋，不要出來，純是情急並無故意違規之處。

民眾向媒體反映台中市「謝氏早點」老闆娘快篩陽性卻隱匿未報及店家環境髒亂，衛生局表示，這名場所負責人劉姓老闆娘21日確診，21日還尚於居家隔離期間，食安處獲報後到餐飲場所稽查，發現劉姓老闆娘本人於現場，擅自離開居家隔離住所。

衛生局說，經他人指認確認為老闆娘無誤，後續將待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，依規請劉君陳述意見，並可依違反《傳染病防治法》規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

但劉姓老闆娘的兒子今日出面說明，21日是因為衛生局來查豆花店，因媽媽也是老闆店一時心急跑出來說明情況，也立即被員工大喊要老闆娘緊急請她進屋，不要出來，純是情急並無故意違規之處。

針對該餐飲場所的環境衛生，衛生局說明，21日到場稽查時發現多項不符合「食品良好衛生規範準則」的項目，包含儲藏區及煎檯開關與煎台地面不潔、冰箱內部及表面不潔。

且部分食材未覆蓋，另有私人食品不符規定、作業區廢棄紙箱堆置、食材未離地放置、免洗餐具表面有落塵等缺失，已責令業者限期改善完成，屆時複查仍不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。