曾任「天下第一檢」台北地檢署檢察長的周章欽，今年3月退休後，決定轉換跑道當律師，在高雄市籌設律師事務所，並於6月1日起執業。不少法界友人聞訊都為他祝福。

周章欽是繼林玲玉後，第2位轉任律師的前北檢檢察長。

司法官學院23期結業的周章欽，因家境因素，跟親戚北上學習修錶工藝，成為鐘錶師傅，之後苦讀考取中興法商學院（現為國立台北大學），並考上司法官。

周章欽歷練豐富，曾擔任高雄地檢署襄閱主任檢察官；宜蘭、台南、高雄、台北地檢署檢察長；法務部保護司副司長、主任祕書、法醫所代理所長等職。

2020年，周章欽獲派接掌有「天下第一檢」之稱的台北地檢署，任內帶領檢察官偵辦起訴喧騰一時的立委集體收賄案，去年調任最高檢檢察官，今年因屆齡70歲，已於3月7日退休。

周章欽說，他為使一身所學及專業能繼續貢獻社會，並為保障涉訟當事人權益，乃與前高雄高分院法官江雍正，在高雄市共同籌組律師事務所，將於6月1日開始執行律師業務。