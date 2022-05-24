國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引起譁然，桃園市議長邱奕勝神隱多天，24日出席主持市政總質詢。針對是否與張善政見面，邱奕勝回應，議會是民意機關，「開大門歡迎任何人來」，張善政媒體群組也公告11點將到議會拜會。

邱奕勝坦言，當下宣布徵召張善政時很錯愕，這名單在地方跟中央都不曾討論過，突然做這樣的決定當然錯愕，不過提名市長候選人本來就是主席的權利，中常會已有授權主席，他也不是提名決策小組的成員，告知他並不重要。

是否將與張善政碰面，邱奕勝四兩撥千斤的說「議會開大門，歡迎任何人來」，不只張善政，桃園很多鄉親也可以到議會了解整個運作，跟張目前還沒聯繫上。

邱奕勝表示，以張善政的資歷，目前這麼多的候選人當中他是最好的1位，昨天楊敏盛發文支持張善政，看到有這麼多鄉親支持國民黨提名的候選人，他很開心、樂觀其成，市長候選人本來就應該爭取更多鄉親來支持他。