根據統計，國內投信發行大中華股票型、指數型基金共41檔，近1周平均績效達1.66%，表現最好的新光恒生科技指數基金，近1周績效更是一躍到5%以上，摩根金龍收成、摩根龍揚、宏利精選中華等基金績效亦有4%以上，儘管整體大中華基金今年以來績效表現欠佳，但最近中國對平台監管政策出現正向回應，帶動大中華基金績效翻正，也預告香港恒生科技指數的「政策底」浮現，相關基金績效同步受惠。

新光恒生科技指數基金經理人林怡君表示，近期大陸官方有關平台經濟相關政策態度軟化、對互聯網企業表達支持，監管政策風向轉變下，互聯網產業投資前景露出曙光，以平台型互聯網企業為主，具中國新經濟代表的香港恒生科技指數，未來股價表現有望築底向上，已吸引中長線布局的基金投資人逢低加碼，帶動恒生科技指數近期績效表現亮眼。

林怡君認為，中國政府將在6月，視為全國全面達到復商、復工、復市的關鍵月份，尤其7、8月更是畢業旺季，讓中國政府不得不嚴陣以待，近期中國官方對平台經濟政策中，亦將會議重點從過去的加速平台整改，轉向認同產業結構趨向優化、最新政策重點更直指重視平台經濟所帶來的就業機會等，顯示中國監管的政策底限幾乎已確立，恒生科技指數築底跡象愈趨明顯。

整體而言，中國政策仍有施展空間，待市場情緒回穩後，仍可望吸引資金配置，產業方面，建議可持續關注香港科技股、新經濟股，因為從長線發展來看，全球科技產業正邁向新一輪「創新技術」周期，預估從2022~2030年，中國在智能汽車、ARVR、智慧家庭、自動駕駛、元宇宙應用蓬勃發展，長線發展機遇強大。