烏克蘭情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）爆料俄羅斯總統普丁2個月前躲過暗殺行動。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受烏國媒體專訪時稱，俄軍在2月底入侵烏克蘭不久後，俄羅斯總統普丁曾躲過一次暗殺行動，不過他說凶手是高加索（Caucasus）地區代表，疑似撇清暗殺行動與烏克蘭有關。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）23日報導，布達諾夫受訪時表示，在俄軍於2月24日入侵烏克蘭後不久，普丁曾躲過一次不成功的暗殺行動，「有人企圖暗殺普丁，他甚至被攻擊，據說是高加索地區的代表，沒有發生很久。」

「這是非公開訊息，絕對是不成功的企圖，但真的發生了，約在2個月前」，他說：「我再說一次，這次企圖並不成功，事件並未公開，但真的發生過。」

按照布達諾夫的說法，如果有人真的試圖暗殺普丁，推算時間點可能在3月。

布達諾夫的說法只是專訪內容的一部分，「烏克蘭真理報」表示24日會公布全部訪談內容。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站指出，布達諾夫提到攻擊者為高加索地區的代表，似乎在暗示烏克蘭並非幕後主謀。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，普丁在高加索地區本來就有不少敵人，高加索包含北奧塞梯-阿蘭共和國（North Ossetia-Alania）、車臣共和國（Chechnya）等部分俄羅斯領土，另外也包括喬治亞、亞塞拜然（Azerbaijan）、亞美尼亞等國家。

普丁曾在2008年下令出兵喬治亞，也在高加索地區與「伊斯蘭國」（ISIS）等作戰多年，2020年俄羅斯盟友亞美尼亞也因領土問題與亞塞拜然爆發戰爭。

據信普丁在入侵烏克蘭、派遣暗殺小隊前往捉拿烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）後，就相當害怕自己也會被暗殺。

普丁先前曾自稱多次躲過暗殺行動，他曾在2017年的紀錄片《普丁訪談》（The Putin Interviews）中表示躲過5次暗殺，他仍能活著的原因是因為他親自處理自己的安全問題。據信普丁出遊時都會帶著自己的狙殺小組。