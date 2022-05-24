資深媒體人陳文茜2019年發現罹患肺腺癌初期，她隨即開刀切除腫瘤、接受治療，不過陳文茜的健康似乎又有狀況，她今（24日）凌晨在臉書透露，她的身體有一天突然全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132、血壓180、血尿，血氧濃度不足85，陳文茜一度告訴助理：「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，還好助理一直鼓勵陳文茜、要她深呼吸，血氧濃度才上來，她的意識終於比較清醒。

陳文茜凌晨在臉書分享她今年的身體狀況，透露她近期這一個月，天氣忽冷忽熱，她的血氧濃度幾乎都在90以下，「記得有一天，深夜，氣溫一天之內，從上午23度降到12度，誘發我全身免疫攻擊。全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132、血壓180、血尿，血氧濃度不足85」，當時陳文茜拿出她所有力氣跑到頂樓，她形容：「當時天涼，下著小雨。我躺在地板上，雨打在臉上，冷冷的，卻有點溫柔，使我想解脫。」

陳文茜還尖叫告訴助理：「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，助理一直鼓勵陳文茜要深呼吸，「血氧濃度上來了，86、87...這時我的意識才比較清醒，請她幫忙把藥物給我...天氣驟變，其實我必須服更高劑量的藥物。」

所幸一小時後，陳文茜的血氧濃度回到89，血壓降低至130，全身發熱狀況有改善「我的頭沒有那麼疼痛...深夜一點，我全身濕透，吹乾了頭髮，終於疲累不堪地睡著了」，陳文茜也有感而發：「之後，我告訴自己，人太渺小。不過就是天氣，少了一些藥物...」，而之後每一個不過度疼痛的日子，對陳文茜來說，都是恩典，陳文茜凌晨則堅強說：「Oh Yeh！血氧濃度上升至創紀錄95」，直呼是多麼美好的一天。