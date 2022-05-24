台灣民意基金會今公布最新民調，面對中共可能武力犯台，約5成台灣人不認為蔡政府已經做好充分準備，半年間，從47.6％略升到 49.5％；多數力挺蔡政府20-34歲公民， 過半數覺得蔡政府在這件事情上，沒有做好充分準備。

俄烏戰爭爆發至今近三個月，面對中共可能武力犯台，覺得蔡政府是否已經做好充分準備（包括軍事與非軍事的）？7.1％非常充分，25.7％還算充分，30.6％不太充分，18.9％一點也不充分，17.6％沒意見、不知道、拒答。顯示約5成台灣人不認為蔡政府已經做好充分準備，3成3持相反看法。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調發現傳達一個清楚的訊息就是，與六個月前相比，俄烏戰爭開打後，台灣人對蔡政府是否已做好準備去面 對中共可能武力犯台一事，有明顯的態度轉變。

他說，半年間，認為蔡政府已做好充分準備的人從4成四降到3成3，銳減11個百分點，不認為已做好充分準備的人從47.6％略升到 49.5％。這項態度轉變表示，台灣人對蔡政府信心明顯減弱。如何做好充分準備，強化人民信心，已經是蔡政府當務 之急。

他分析，20-64歲一面倒地認為，蔡政府並沒做好充分準備，從省籍族群角度看，不論是河洛人、客家人或外省人，也都認為蔡政府並沒做好充分準備，中性選民中，2成認為蔡政府已做好充分準備，6成不以為然。