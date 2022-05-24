南韓知名女星金喜善，出道時就憑著精緻、甜美的臉蛋，與清新氣質受到眾人矚目，之後又陸續在多部電視劇及電影中展現精湛又自然的演技，讓她成為家喻戶曉的女星，即使在2007年宣布結婚並生下女兒也絲毫不影響她的高人氣。不過一直以來都被視為票房保證的她，近期所推出的新戲《還有明天》卻收視狂跌、慘澹收官，意外在網路上引起話題。

由金喜善、李洙赫、路雲等多位大咖明星所主演南韓電視劇《還有明天》，劇情講述「陰間使者」們試圖拯救試圖輕生的人所發生的故事，內容甚至反映出南韓現今的社會議題，包含網路暴力、校園霸凌、慰安婦、身材歧視、產後憂鬱等，加上戲精金喜善，在劇中不僅剪了短髮還染上粉紅髮色及粉色眼影，前衛造型也令粉絲耳目一新，使戲未演先轟動，開播後就創下7.6％的高收視率。

不料，前幾集的收視雖創下高峰，但之後就陸續走下坡，甚至在收官時一路慘跌到2.8%，讓許多影迷感到相當可惜，而網友認為收視開高走低的主要原因，除了故事內容太過沉重外，許多環節太拖戲，劇中所提及的社會案例也沒有太多新意，都是其他電視劇曾探討過的議題，另外還有人認為男主角路雲的演技太過誇張，人物設定不討喜，在劇中經常給旁人製造危機，讓觀眾看到後來都覺得煩躁，即使有演技老手金喜善的加持也無法挽救人氣。

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