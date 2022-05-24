因俄烏戰爭造成能源與食品短缺，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問非洲塞內加爾，他表示，德國願與塞內加爾展開天然氣和再生能源合作，並已經展開協商，希望可以擺脫對俄能源依賴；另一方面，他也順勢邀請塞內加爾與南非以嘉賓國身分出席G7峰會，希望能拉攏兩國加入西方陣營。

蕭茲在塞內加爾展開為期三天的訪問行程，該國擁有數十億立方米的天然氣儲備量，有望成為非洲主要的天然氣生產國。蕭茲在與塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）共同召開的記者會上表示，兩國會談取得符合兩國利益的進展。

薩勒表示，塞內加爾已經準備好像歐洲市場供應天然氣，他預測明年產量將達250萬噸，2030年將達到1000萬噸。另外在天然氣勘探、融資和其他問題上，薩勒也表示希望與德國合作。

德國也順勢邀請目前擔任非洲聯盟主席國的塞內加爾與南非作為嘉賓國出席6月舉辦的G7峰會，西方將兩國拉入西方陣營；兩國在聯合國譴責俄羅斯的決議上的投下的棄權票。

作為非洲聯盟主席，薩爾說，許多非洲國家不想在戰爭之中選邊站，他緩頻:「非洲國家為緩和局勢而努力，這就是非洲的立場。」他還向蕭茲表達了對戰爭影響的關切，並要求國際社會幫助減少對非洲的影響。而薩爾也表示，他獲得非洲聯盟的授權，將訪問莫斯科與基輔。

蕭茲之後將前往尼日及南非的約翰尼斯堡（Johannesburg）。